Reminiszenz an längst vergangene Zeiten

Als Wasserleitungen und Hausanschlüsse noch Zukunftsmusik waren, holten sich die Menschen das Wasser für den Hausgebrauch mit Eimern von öffentlichen Brunnen, sofern sie keinen eigenen im Garten hatten. Dieser kleine Pumpbrunnen in Pfaffendorf gegenüber der St.-Georgs-Kirche und der ehemaligen Schule erinnert an die Zeit, als der kurze Dreh am Wasserhahn noch keine Selbstverständlichkeit war. Foto: Bernd Kleinert