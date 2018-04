Reliquienmonstranz in St. Ottilie wurde geraubt

In der Zeit zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, drangen die Diebe gewaltsam über eine Nebeneingangstür in die katholische Kirche St. Ottilie und St. Johannes der Täufer in Kersbach ein. Anschließend brachen die Täter die Tür zur Sakristei auf, öffneten Schränke und den Tabernakel.

Letztendlich entwendeten die Täter neben mehreren Monstranzen Kelche und andere sakrale Gegenstände. Auch die Reliquien-Monstranz der Heiligen St. Ottilie nahmen sie mit. Anschließend konnten die Einbrecher unerkannt entkommen. Abgesehen vom sehr hohen ideellen Schaden liegt der Wert der Beute bei mindestens 9000 Euro.

Außerdem beschädigten die Diebe neben den Türen auch die Holzeinfassung des Tabernakels erheblich, weshalb der Sachschaden bei etwa 3000 Euro liegt.

Das Fachkommissariat für Eigentumsdelikte der Kripo Bamberg hat die Ermittlungen übernommen. Die Beamten möchten gern wissen, wer im Tatzeitraum im Bereich der Kirche in Kersbach verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet hat und ob jemand Hinweise auf den Verbleib der sakralen Gegenstände geben kann. Außerdem interessieren die Ermittler auch alle sonstigen Informationen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg zu melden. pol