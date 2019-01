Religionen im Fokus

Die Bildungshäuser Vierzehnheiligen bieten am Samstag, 9. Februar, ein Tagesseminar zum Thema "Die Weltreligionen" im Diözesanhaus an. Beginn ist um 10 Uhr, Ende gegen 17 Uhr. In den Medien vergeht kaum ein Tag, an dem nicht in der ein oder anderen Weise von Religion die Rede wäre: Ob Berichterstattungen aus den Krisengebieten im Nahen und Mittleren Osten, Verlautbarungen des Papstes oder religions- und kirchenkritische Aktionen - die Religionen sind stärker präsent als noch in den 80er und 90er Jahren. Doch was ist das Charakteristische an den großen Weltreligionen? Was zeichnet die monotheistischen Religionen (Judentum, Christentum und Islam), was den Hinduismus, was den Buddhismus aus? Diese und andere Fragen werden in dem Kurs, den Matthias Scherbaum leitet, diskutiert.

Ein Anmeldung ist bis Mittwoch, 30. Januar, bei den Bildungshäusern Vierzehnheiligen, Vierzehnheiligen 9 in Bad Staffelstein, Telefonnummer 09571/926-0, E-Mail: info@14hl.de möglich. red