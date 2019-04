Relegation für den TSV Knetzgau II - Eberner Reserve ist Meister

Mit einem Remis bei der DJK Marktsteinach sichert sich der TSV Knetzgau II die Relegation und spielt um den Aufstieg in die Bezirksliga 2 Südost. Der TV Ebern II ist Meister der Bezirksklasse B 1 Coburg.

Bezirksklasse A Gr. 4 SO Männer

TSV Goßmannsdorf II - TV Obertheres 9:7

Goßmannsdorf II beendet die Saison mit einem knappen Sieg gegen den Tabellenvierten Obertheres. Obertheres: Frank Voit/Karsten Gerike, Stefan Seifert/Detlef Birkl, Uwe Sinner (2), Seifert (2), Kai Voit DJK Marktsteinach/Löffel. - FC Knetzgau II 8:8

Knetzgau II lag im Verfolgerduell in Marktsteinach mit 0:5 und 2:6 zurück, führte dann aber mit 8:7. Doch die DJK sorgte im Schlussdoppel mit einem Sieg von 12:10 im fünften Satz für die Punkteteilung. Knetzgau II nimmt als Tabellenzweiter an den Relegationsspielen zum Aufstieg in die Bezirksliga 2 Südost teil. Knetzgau II: Berthold Kutschera, Carsten Krause (2), Patrick Jilke (2), Tobias Barthelmeß (2), Markus Öffner TTC Fuchsstadt - TV Haßfurt II 9:7

In einer ausgeglichenen Partie verlor der TV Haßfurt II knapp. Der Gastgeber gewann mit dem Schlussdoppel alle vier Spiele, die über die volle Distanz von fünf Sätzen gingen.

Haßfurt II: Klaus Merkel/Fabio Kraut, Adolf Schieb (2), Martin Olbort (2), Chien Thuan Tang (2)

Bezirksklasse B Gr. 4 SO Männer

TV Königsberg - SpVgg Hambach III 3:9

Königsberg musste die klare Überlegenheit der Gäste anerkennen und kam nicht über ein 3:9 hinaus.

Königsberg: Andreas Müller/Norbert Jäckisch, Andreas Müller, Norbert Jäckisch

Bezirksklasse C Gr. 3 Männer

DJK Wülfershausen III - FC Knetzgau III 8:1

Chancenlos war Knetzgau III in Wülfershausen III und kam nur zum Ehrenzähler. Knetzgau III: Michael Dingler. DJK/TG Hausen - TTC Sand II 3:8

Sand II hatte in Hausen wenig Mühe und fuhr einen sicheren Sieg ein.

Sand II: Andreas Graser/Jochen Zieg, Graser (3), Zieg (2), Armin Mennel (2)

Bezirksliga D Gr. 6 SO Männer

TV Obertheres II - TTC Kraisdorf II 7:7

In einer turbulenten Partie führte Obertheres II bereits mit 4:1, lag dann nach einer Aufholjagd von Kraisdorf II mit 4:6 zurück und am Ende teilten sich beide Tabellennachbarn mit einem Unentschieden die Punkte. Punkte für Obertheres: Alfred Fritsch/Rainer ZUll, Fritsch (2), Zull (2), Detlef Birkl (2).

TSV Grettstadt III - SV Gemeinfeld 6:8

Der bereits feststehende Meister Gemeinfeld musste nach einer 4:0-Führung beim Tabellenachten Grettstadt III bis zum Schluss um seinen Sieg bangen.

Gemeinfeld: Frank Hassfurter/Johannes Rützel, Michael Krug/Jonathan Schneider, Hassfurter, Rützel (3), Krug, Schneider

Bezirksklasse B Gr. 1 Coburg

TV Ebern II - TTC Wohlbach IV 9:4

Die Ebener Reserve ließ an heimischer Platte gegen den Tabellenvierten TTC Wohlbach IV nichts anbrennen. Mit einem 9:4-Erfolg untermauerten sie die nun endgültig feststehende Meisterschaft und trugen sich damit in den diesjährigen Reigen der Eberner Titelträger ein: Auch die erste Mannschaft des TV Ebern und die Jungen wurden in ihren jeweiligen Ligen Meister. jb/di TV Ebern: Schneider/Kawan, Süppel/Bittruf, Bittruf (2), Süppel (2), Kawan (2), Schneider