Rekordverdächtiger Dreikampf

Der Schüler-Staffel-Triathlon in Höchstadt feiert heuer sein 20. Jubiläum. Passend dazu verzeichnet die Veranstaltung, die am Dienstag, 16. Juli, stattfindet, einen neuen Teilnehmerrekord. Insgesamt gehen 874 Sportler an den Start, teilen die Organisatoren mit.

Teilnehmende Schulen aus Höchstadt sind die Anton-Wölker-Grundschule, Grundschule Süd, Don-Bosco-Schule, Ritter-von-Spix-Schule, die Realschule sowie das Gymnasium. Zusätzlich starten auch Gastmannschaften der Grundschule Hemhofen, der Grundschule Adelsdorf sowie Schüler der Mittelschule Hallerndorf. Unter den 874 Teilnehmern sind insgesamt 51 Erwachsene, darunter Prominenz wie Höchstadts Bürgermeister Gerald Brehm (JL) oder auch Lehrerstaffeln der verschiedenen Schulen.

Die Schüler der zweiten und dritten Klassen starten als Laufstaffeln (3x350 Meter) und können hier erste Wettkampferfahrungen sammeln. Alle anderen Schüler gehen als Triathlon-Mannschaften an den Start, bei denen ein Schüler die Schwimmstrecke, ein anderer die Radstrecke und der letzte die Laufstrecke absolviert (Distanzen je nach Altersklasse). Zusätzlich nehmen auch 61 Einzelstarter am Wettkampf teil.

Dabei kämpfen alle Sportler in ihrer jeweiligen Altersklasse um die begehrten Pokale, Urkunden und Sachpreise. Unter den Teilnehmern wird in diesem Jahr am Ende jeder Siegerehrung ein Mountainbike verlost. Die fünf Mountainbikes werden den Gewinnern um 12.50 Uhr bei einer gemeinsamen Pressekonferenz überreicht. Jeder Starter erhält außerdem ein Triathlon-T-Shirt.

Alle Starterlisten mit den jeweiligen Startnummern und Schwimmbahn-Verteilungen, Wettkampfstrecken, Zeitpläne sowie weitere Infos können im Internet unter www.schueler-triathlon.de eingesehen werden. Die Bevölkerung ist eingeladen, am Dienstag, 16. Juli im Eisstadion den Wettkampfbesprechungen und Siegerehrungen beizuwohnen sowie im Freibad und an der Wettkampfstrecke die Athleten beim Schwimmen, Radfahren und Laufen zu unterstützen. Der Eintritt ist frei. red