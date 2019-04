Rekordhaushalt bekommt grünes Licht

Einstimmig verabschiedet wurde in der Sitzung der städtische Haushalt dieses Jahres. Der mehr als 24 Millionen Euro umfassende Rekordhaushalt war von Stadtkämmerer Franz Ludwig Findeis vorbereitet und Anfang April vom Haupt- und Finanzausschuss ausführlich beraten worden. Per einstimmigem Beschluss der Ausschussmitglieder wurde das Zahlenwerk dem Gesamtgremium zur Billigung empfohlen. Der Verwaltungshaushalt mit 14,5 Millionen Euro war gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Große Investitionsmaßnahmen ließen hingegen den Vermögenshaushalt gegenüber dem vergangenen Jahr um mehr als 18 Prozent auf 9,8 Millionen Euro anwachsen. See