Rekorderlös beim Federweißerfest

Das Federweißerfest am Winzergebäude des Bamberger Weinbergs war unlängst sehr gut besucht und damit ein voller Erfolg. Für die Sanierung der Klosterkirche St. Michael wurden laut städtischer Pressestelle dabei 14 000 Euro eingenommen - so viel, wie bei keinem anderem Federweißenfest zuvor. Diese finanzielle Unterstützung für die Klosterkirche ist nur dank der vielen ehrenamtlichen Helfer möglich, die sich zusammen mit der Wirtin und Stadträtin Annerose Ackermann an diesen Tagen um das Wohl der Gäste kümmerten. Sie hatte die Veranstaltung wie immer als Privatperson und parteiunabhängig organisiert und nicht im Auftrag der CSU - wie es in der FT-Rubrik "Vereine und Verbände" irrtümlich stand. red