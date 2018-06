Rekordbeteiligung beim Kreisfinale

cv



In einem der größten Schulsportwettkämpfe der Umgebung ermittelten die Schulen des Landkreises Lichtenfels im Stadion an der Friedenslinde in fünf Altersklassen ihre Leichtathletik-Kreissieger.Insgesamt traten dreizehn Mannschaften an, von der Viktor-von-Scheffel-Realschule Bad Staffelstein, der Staatlichen Realschule Burgkunstadt und des Meranier-Gymnasiums Lichtenfels. Über 140 Schülerinnen und Schüler zeigten bei optimalen Bedingungen ihr Können in den Lauf-, Sprung- und Wurfwettbewerben.Dabei sicherte sich das Meranier-Gymnasium Lichtenfels gleich in vier Wettkampfklassen den Kreissiegertitel ( Mädchen III/1, Mädchen IV/1, Jungen II, Jungen IV/1). Die Staatliche Realschule Burgkunstadt erkämpfte sich den Titel in der Wettkampfklasse Jungen III/1. Beim Bezirksfinale am 4. Juli in Bamberg gehen die Mädchen des MGL in der Wettkampfklasse III/1 als Favorit ins Rennen - und besitzen beste Chancen, es ins bayerische Finale zu schaffen, das dieses Jahr in Bayreuth stattfinden wird.Zum Abschluss der Sportveranstaltung ehrte die Vorsitzende des Arbeitskreises, Lydia Münch, alle siegreichen Mannschaften und bedankte sich beim Hauptsponsor, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, sowie bei Kreisschulobmann Thomas Fugmann für die Organisation der Veranstaltung.