Rekordbeteiligung bei Bandl-Schiebern

Mit einer Rekordbeteiligung ging das Kunstadt-Kegelturnier der Bandl-Schieber zu Ende. Stolz blickte dabei die Vorstandschaft zurück, denn immerhin war es bereits die 40. Veranstaltung in Folge, die mit der Preisverteilung ihren gelungenen Abschluss fand.

Mit einem Willkommensgruß eröffnete Vorsitzender Stefan Schneider den Abend im Hotel "Drei Kronen" in Burgkunstadt. Er erinnerte, dass vor genau vierzig Jahren das erste "Kunstadt-Kegelturnier" abgehalten wurde. In diesem Jahr, stellte Schneider voller Freude fest, beteiligten sich 180 Mannschaften mit 720 Keglern an dem Wettbewerb.

Dem Sportreferenten der Stadt Burgkunstadt, Joachim Ruß, blieb es danach vorbehalten die Jugendlichen auszuzeichnen. Die Handballgemeinschaft Kunstadt belegte mit zwei Mannschaften den Ersten Platz (333 Holz) und den Zweiten Platz (326 Holz), vor der Feuerwehrjugend Burgkunstadt (311 Holz).

Erfolgreichste Kegler waren dabei in der Altersgruppe von sieben bis zehn Jahren Sofie Fiedler (FFW Burgkunstadt) und Lara Rübensaal (Wolfsbergkegler) jeweils mit 89 Holz bei den Mädchen, während bei den Jungs Simon Redwitz (Kirchweihgesellschaft Weißenbrunn) mit 95 Holz und Benedikt Kohmann (Ministranten) mit 79 Holz die besten Einzelergebnisse vorlegten. In der Altersstufe von elf bis 14 Jahren erwiesen sich Leonie Wendel (HG Kunstadt, 126 Holz) und Lena Rübensaal (Wolfsbergkegler, 120 Holz), sowie bei der männlichen Jugend Konrad Wagner (Steno, 141 Holz) und Tizian Eberlein (Ministranten, 105 Holz) als die erfolgreichsten Einzelstarter. Die Siegerehrung bei den Bandl-Schiebern vollzog Bürgermeister Robert Hümmer.

Wie schon im Vorjahr konnten die Kegelfreundinnen aus Hochstadt mit 597 Holz ihren Ersten Platz mit einigem Abstand vor den "Sinnlosen" (575 Holz) und der Freiwilligen Feuerwehr Weidnitz (544 Holz) verteidigen und damit den Damencup erringen. Als beste Einzel-Keglerinnen erwiesen sich dabei Elisabeth Friedlein (Arbeitskreis Film, 175 Holz), vor Conny Diroll (Arbeitskreis Film, 170 Holz) und Martina Hauber (Kegelfreunde Hochstadt, 166 Holz), die Dritte wurde.

Favoriten mussten Federn lassen

Als die Überleitung zur Preisverteilung des Wanderpokals erfolgte, ergriff Bürgermeisterin Christine Frieß das Wort und überbrachte die Grüße der Stadt und des Stadtrates. Interessant war in diesem Jahr, dass bei den Entscheidungen um den Wanderpokal fast alle Favoriten des Vorjahres teilweise gewaltig "Federn gelassen" hatten. Eintracht Oberreuth, im vergangenen Jahr noch Zweiter, nutzte dies aus und stand mit 656 Holz seiner Ersten Mannschaft und 638 Holz seiner Vierten Mannschaften auf den beiden besten Plätzen des Siegerpodestes. Die Gruppe 24/Awo belegte mit 637 Holz den dritten Rang.

Beste Einzelkegler in dieser Klasse waren Thomas Geßlein (Kegelfreunde Hochstadt, 181 Holz), Volker Köhler (FCB-Altliga, 175 Holz) und Reinhold Weiß (Turnerbund Hainweiher, 175 Holz). Die Seniorenwertungen hatten Hermine Völk (Gruppe 24/Awo, 171 Holz) und Hans-Walter Pühlhorn (Stammtisch "Grod Zu", 71 Holz). Simon Redwitz (Kirchweihgesellschaft Weißenbrunn) war mit sieben Jahren der jüngste Kegler und Elfriede Kuhnlein (Gruppe 24/Awo) die älteste Teilnehmerin, die humorvoll meinte, wenn sie einmal ihren 100. Geburtstag feiern kann, dann dürfe auch ihr Alter erwähnt werden.

Würdigung fanden zudem noch die Vereine, die die meisten Mannschaften gestellt hatten. 2018 waren dies die Freiwillige Feuerwehr Weidnitz (einschließlich ihrer Wichtelwehr) mit 17 Teams, der 1. FC Burgkunstadt und seine Altliga mit 15 Teams, die Firma Fima (13 Teams), der 1. FC Altenkunstadt (zwölf Teams), die Freiwillige Feuerwehr Burgkunstadt (acht Teams), der RV Concordia Edelweiß Theisau, der Tennisclub Burgkunstadt, der Maintalkicker Mainklein, die Schützengesellschaft Burgkunstadt (jeweils sieben Mannschaften). Außerdem die Gruppe 24/Awo, der Gesellschaftsverein Tripplmörsi Strössendorf, die Wolfsbergkegler und die Kirchweihgesellschaft Weißenbrunn, die alle jeweils sechs Teams aufgeboten hatten. In Anbetracht des Jubiläums-Kegelns und mit Unterstützung von Roma Müller (Hotel "Drei Kronen) konnten zudem noch drei Mannschaftspreise an Eintracht Oberreuth, die Gruppe 24/Awo und die Kegelfreunde Hochstadt verliehen werden.

Vorsitzender Schneider wies an dieser Stelle schon vorab darauf hin, dass die Bandl-Schieber vom 5. April bis 12. Mai die Bezirksmeisterschaften 2019 für Oberfranken und die Oberpfalz in der Baur-Sporthalle ausrichten werden. dr