Rekord-Ziel ist fast erreicht

Das Ziel ist zum Greifen nah: Die gemeinsame Spendenaktion von Landkreis Bad Kissingen, Sparkasse, VR Bank und Saale-Zeitung, "Mir halten zamm!", hat das Ziel von 100 000 Euro fast geschafft. Weniger als 6000 Euro fehlen noch und der Kreisverband des BRK sowie die Tafeln im Landkreis können sich über eine sechsstellige Spendensumme freuen. "Es ist wirklich toll zu beobachten, dass - trotz der großen Unsicherheit für viele - sage und schreibe 1236 Spenden mit einer Summe von 74 378,64 Euro für die Tafeln und das BRK zusammengekommen sind", freut sich der Ideengeber Landrat Thomas Bold. Und der Vorstand der VR-Bank Bad Kissingen eG, Michael Kaiser, ergänzt: "Offensichtlich haben wir mit diesem Spendenaufruf die Herzen vieler Menschen erreicht. Alle Kolleginnen und Kollegen unserer Bank sind hoch erfreut über die beeindruckend hohe Hilfsbereitschaft aller Beteiligten, mit der den hiesigen Bürgern die so wichtige Unterstützung in dieser schwierigen Zeit ermöglicht wird."

Dem schließt sich auch der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Bad Kissingen, Roland Friedrich, an. Auch er ist begeistert von der enormen Bereitschaft zu teilen und betont weiter: "Mit den 20 000 Euro von der Sparkasse Bad Kissingen und der VR-Bank Bad Kissingen eG liegen wir bei einer Gesamtsumme von 94 378,64 Euro. Unser Ziel, eine sechsstellige Spendensumme zu generieren, ist nun zum Greifen nah." Die Aktion kommt dem BRK zugute, das in der Corona-Krise ehrenamtlich im Katastrophenschutz arbeitet und vor völlig neue Aufgaben gestellt wurde und den Tafeln im Landkreis, denen das Geld plötzlich fehlte. Wer noch helfen will, die Rekord-Spendensumme zu schaffen, kann das bis Ende des Monats, 30. April, tun. Die Spendenkonten:

Verwendungszweck "Spende-mirhaltenzamm", Bankverbindung jeweils Sparkasse Bad Kissingen:

- Tafel Bad Kissingen, Tafel Hammelburg, Tafel Bad Brückenau:

DE40 7935 1010 0031 3712 97

- Tischleindeckdich Wildflecken:

DE86 7935 1010 0008 2571 15

- Bayerisches Rotes Kreuz Ortverband Bad Kissingen:

DE91 7935 1010 0000 0045 56.

www.spk-kg.de/Spende

www.die-vrbank.de/mirhaltenzamm. red