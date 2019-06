Einen rekordverdächtigen Wiesen-Champignon, der in Neuses am Main gefunden wurde, präsentiert der kleine Felix Schwarz. Fast 30 Zentimeter im Durchmesser betrug die Kappe dieses Pilzes, der nicht einmal wurmig war. Zugleich eine gute Gelegenheit auch für Vierbeiner "Abby", sich ebenfalls wieder einmal in Szene zu setzen. Foto: Dieter Radziej