Rekord beim Tennisclub

Das seit über 20 Jahren stattfindende Zeltlager des Tennisclubs Thurnau konnte heuer einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. 50 Personen zwischen acht und 45 Jahren tauschten fünf Nächte lang ihr Bett mit einer Luftmatratze.

Der Auftakt mit Zeltaufbau, Abendessen und Lagerfeuer verlief noch problemlos, doch für den zweiten Tag mussten sich Betreuer und Trainer Oli Hanus - Initiator der ersten Stunde - etwas einfallen lassen, da am Nachmittag Starkregen gemeldet war. Erfreulicherweise konnte am Vormittag noch ausgiebig trainiert werden. Nach einem stärkenden Mittagessen packte man kurzerhand die Schwimmsachen und fuhr in die Therme nach Obernsees. Den Abend verbrachten die Teilnehmer mit verschiedenen Spielen und einem "Kinoabend".

An den beiden darauffolgenden Tagen standen Tenniseinheiten, Konditions- und Geschicklichkeitsübungen, Fußballmatches und Gaudi auf einer Wasserrutsche auf dem Programm. Auch das benachbarte Schwimmbad wurde besucht.

Beim "Bunten Abend" blieb dann auch kein Auge trocken - hier bestimmten die Teilnehmer das Geschehen im Camp, indem sie ihren Betreuern Aufgaben stellten. Abschließend gab es leckeres Stockbrot am Lagerfeuer.

Das Highlight am nächsten Tag stellte nach Tennis und Fußball dann die Schnitzeljagd mit abschließender "Ninja-Warrior-Challenge" dar. Hier gingen die Cracks an ihre Grenzen, um Punkte für ihr Team zu holen.

Ein kulinarischer Hochgenuss war nicht nur der Grillabend, schon zuvor waren die Kids rundum bestens versorgt worden. Eltern und Großeltern hatten Gemüse, Salate und leckere Kuchen gespendet.

Am Sonntag ging es nach dem Frühstück gemeinsam an die Abbau- und Aufräumarbeiten. In seiner Abschlussrede dankte Trainer Oli Hanus allen für ihre Disziplin. Er zeigte sich wieder einmal überwältigt von der tollen Gemeinschaft, die Kids und Betreuer der unterschiedlichsten Charaktere und Altersklassen in diesen wenigen Tagen bildeten. red