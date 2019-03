Wie schon im letzten Jahr wurde am vergangenen Samstag wieder Frühlingsputz gehalten. Der ortsansässige Sportverein lud alle Bürger ein, den Ort und die umliegende Natur vom Müll zu befreien. Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich über 70 Personen, um in drei Gruppen in alle Himmelsrichtungen auszuschwärmen. Die Aktion war ein voller Erfolg - wenn man bei Müll in der Natur überhaupt von Erfolg sprechen kann. Insgesamt wurde eine ganze Lasterladung zusammengetragen.

Neben Reifen waren Plastikplanen, Zigarettenschachteln und Becher die am meisten gefundenen Gegenstände. Der Oberreichenbacher Kindergarten Regenbogen war mit vielen fleißigen Helfern vertreten. Mitgeholfen und gleichzeitig die Sammler auf der Landstraße abgesichert hatte die Freiwillige Feuerwehr Oberreichenbach. Bürgermeister Klaus Hacker spendierte die Vesper dafür. Der SCO legt auch sonst Wert auf einen nachhaltigen Fußabdruck. Im vergangenen Jahr wurden Plastikflaschen aus dem Sortiment im Sportheim verbannt. red