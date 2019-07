Rekkenze Brass kommt zum Musik-Frühschoppen in den Mönchshof

Brass vom Feinsten erwartet die Besucher beim Haus-Marteau-auf-Reisen-Konzert am Sonntag, 4. August, im Biergarten am Bayerischen Brauereimuseum in Kulmbach. Stargast ist Steven Mead mit seinem Euphonium. Mit dem "Free time brass quintet" kommt ein Gastquintett aus St. Petersburg für das Konzert nach Oberfranken. Der Eintritt ist frei.

Beschwingte Konzerte

Wer Rekkenze Brass kennt, weiß, wie beschwingt die Konzerte der Hofer Blechbläserformation sind. Im Kulmbacher Mönchshof treten sie zusammen mit Steven Mead, einem der bekanntesten Euphonium-Solisten, und dem Ensemblekurs für Blechbläser der Internationalen Musikbegegnungsstätte Haus Marteau auf. Alle zusammen studieren in der Vorwoche ein anspruchsvolles Konzertprogramm ein. Im Vordergrund steht dabei der Spaß am Musizieren mit dem Ziel, die Grenzen zwischen Amateuren, Studenten und Profis aufzuheben.

"Der Brass-Frühschoppen im Mönchshof am ersten August-Sonntag hat längst Kultstatus erreicht. Wir freuen uns, dass wir mit Steven Mead wieder einen Top-Dozenten engagieren konnten", lädt Bezirkstagspräsident Henry Schramm zur Matinee nach Kulmbach ein. Als Gastquintett kommt in diesem Jahr die St. Petersburger Formation "Free time brass quintet" nach Oberfranken.

Mead ist Professor für Euphonium und Bariton am Royal Northern College of Music in Manchester und Dozent an mehreren Musikhochschulen in Europa und Japan. Er tritt mit den besten Brass Bands, Symphonischen Blasorchestern und Bläser-Ensembles auf und zählt laut Pressemitteilung mit mittlerweile 75 eingespielten CDs weltweit zu den populärsten Solo-Brass-Künstlern, die je auf Tonträgern verewigt wurden. Bis heute hat er über 500 Welturaufführungen gespielt.

"Musiker von Weltruf"

"Es ist mittlerweile gelebte Tradition, mit den Ensemblekursteilnehmern Musiker von Weltruf bei uns im Mönchshof zu Gast zu haben. Ein herzliches Dankschön gilt erneut Rekkenze Brass und dem Bezirk Oberfranken bzw. dem Haus Marteau für dieses Engagement und auch in diesem Jahr besonders der Sparkasse Kulmbach-Kronach und der Firma Franken Maxit aus Kasendorf, ohne die die Matinée so nicht möglich wäre", erklärt Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen im Kulmbacher Mönchshof. Das kommt an und gefällt - besonders im 25. Jubiläumsjahr des Bayerischen Brauereimuseums."