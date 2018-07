Reizstoff-Sprühgeräte im Auto dabei

pol



Reizstoff-Sprühgeräte ohne die vorgeschriebenen Prüfzeichen fanden Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle in einem Auto . Sie befanden sich im Ablagefach der Fahrertür. Der 35-jährige Fahrer gab an, dass die beiden Sprühgeräte dem Halter des Pkw gehören würden. Dieser kam wenig später zum Kontrollort und bestätigte das. Er gab außerdem an, dass er sie bereits seit den 90er Jahren im Pkw mitführe, um sich gegen mögliche Angriffe verteidigen zu können.Die beiden Geräte wurden von den Beamten sichergestellt. Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.