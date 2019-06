Reiz der Einfachheit

In dem kleinen Juradorf Laibarös scheint die Welt noch in Ordnung zu sein, denn in über eintausend Stunden unentgeltlicher Eigenleistung haben die Bewohner ihre Kirche Maria Friedenskönigin renoviert. Außerdem will keiner namentlich erwähnt werden, nur die Gemeinschaft zählt.

Dank der Kriegsheimkehrer

Die Kapelle wurde in den Jahren 1948/49 von den Männern des Dorfes errichtet - als Dank für ihre Rückkehr aus dem Krieg und im Gedenken an die Gefallenen. Das Bauwerk aus unverputzten Bruchsteinen unmittelbar neben der Staatsstraße wurde 1950 eingeweiht.

Die jetzige Sanierung lief unter den Hauptmerkmalen Reduktion und Reduzierung. Architekt Georg Schilling wollte zurück zu der Einfachheit des ursprünglichen Baus. Er schuf einen Raum im heutigen Zeitgeist für innere Einkehr und Ruhe. Wer in die Kirche eintritt, wird umfangen und gefangen vom Blau des Chores, das sich wie ein Mantel oder der Himmel hinter der Marienstatue ergießt.

Alle Gläubigen eingeladen

Die Einweihung nimmt am heutigen Freitag um 17 Uhr Pfarrer Michael Herrmann vor. Dazu sind alle Gläubigen des Ortes und der Umgebung eingeladen. Anschließend findet in der Gemeinschaftshalle ein gemütliches Beisammensein statt.