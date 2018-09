Reitverein lädt zur Kerwa ein

Der Reitverein Stöppach und Umgebung lässt an der Kirchweih eine alte Tradition wieder aufleben. Am Kirchweihsamstag, 8. September, veranstaltet der Verein wieder einen Kirchweihtanz mit der Band "Rocktonic", ganz unter dem Motto "in der Reithalle wird gerockt" . Damit feiert der Reitverein Stöppach und Umgebung zugleich seinen 30. Geburtstag und blickt dabei auf seine erfolgreiche Vereinsgeschichte zurück. Hierzu haben sich viele Persönlichkeiten aus Sport und Politik angesagt. Auch Ehrungen verdienter und langjähriger Mitglieder werden stattfinden. Der Festbetrieb wird um 17 Uhr beginnen. Natürlich soll bei diesem Jubiläum auch der Gaumen nicht zu kurz kommen. Am frühen Abend werden die "Stöppacher Schaschliks" und zu später Stunde die bekannte Pizza angeboten. Während des Festes wird auch an einer gut sortierten Bar ausgeschenkt. Der Eintritt ist zu dieser Veranstaltung ist frei. mst