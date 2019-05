Das Reitturnier auf dem Reithof Rhön in Detter zog am vergangenen Wochenende nicht nur Tausende von Besuchern an. In der Nacht zum Sonntag wurde ein Pavillon auf dem Reiterhof aufgebrochen, in dem sich vier Verkaufsstände befanden, meldet die Polizei. Der oder die Täter hebelten die Hintertüre auf. Ihnen fielen ein Rasenmähroboter von Husqvarna, weitere Elektrogeräte und mehrere hochwertige Panamahüte in die Hände. Hinweise an die Polizei Bad Brückenau, Tel.: 09741/ 6060. pol