Reitscher U15-Juniorinnen Zweiter bei Bezirksmeisterschaft

Mit drei Mannschaften war der SV Reitsch am Wochenende bei den Bezirksmeisterschaften in Speichersdorf vertreten. Am erfolgreichsten schnitten die U15-Juniorinnen ab, die den zweiten Platz belegten. Die U17 erreichte bei ihrem Turnier den dritten Rang. Die Damenmannschaft erwischte hingegen keinen guten Tag und schied bereits in der Gruppenphase aus.

Silber für die U15

Als erstes der drei Reitscher Teams bestritt am Samstagvormittag die U15 ihre Hallenbezirksmeisterschaft. Mit einem torlosen Unentschieden gegen die SG ASV Sassanfahrt starteten sie in das Turnier. Es folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen den späteren Turniersieger Gundelsheim, ehe sich die jungen Kickerinnen auf ihre Stärken besannen und mit zwei 1:0-Siegen gegen Don Bosco Bamberg und die SpVgg Weißenstadt das Feld von hinten aufrollten. Abschließend bezwangen sie noch den ASV Oberpreuschwitz mit 2:0 und sicherten sich somit die Silbermedaille.

Nur ein Sieg für Reitscher Damen

Die Damen, die ihr Turnier am Nachmittag austrugen, erwischten einen rabenschwarzen Tag. In ihrem ersten Gruppenspiel gegen den Bayernligisten SV Frensdorf bekamen sie überhaupt keinen Zugriff und mussten sich deutlich mit 4:0 geschlagen geben. Diese Niederlage steckte noch deutlich in den Köpfen, als sie nach nur einem Spiel Pause direkt gegen das nächste Schwergewicht, den Landesligisten SpVgg Stegaurach, antreten mussten. Da auch dieses Spiel knapp mit 1:0 verloren wurde, war das Vorrundenaus besiegelt. Im abschließenden Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten Arzberg wollte die Truppe dennoch nochmal alle Kräfte bündeln und ihr Können zeigen. Mit etwas Geschick schaukelte man das Spiel mit 4:3 nach Hause und verabschiedete sich zumindest mit einem Sieg aus der diesjährigen Hallensaison. Sieger des Turniers wurde am Ende der SV Frensdorf vor der SpVgg Stegaurach.

U17 landet auf Platz 3

Etwas besser lief es für die U17-Juniorinnen am Sonntag. Dem 2:1-Auftakterfolg gegen den SV Gundelsheim folgte eine knappe 0:1-Niederlage gegen die SpVgg Stegaurach. Mit dem anschließenden 2:2 gegen den ASV Oberpreuschwitz und dem 2:0-Erfolg gegen die SG Sassanfahrt kletterten die Reitscherinnen in der Tabelle wieder nach oben. Im letzten Spiel trennte sich der SVR mit einem torlosen Remis vom späteren Sieger SpVgg Weißenstadt und landete auf Rang 3 hinter der SpVgg Stegaurach. rp/red