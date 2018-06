Reitscher Mädels sind Meister

Ohne eine Niederlage absolvierten die U15-Juniorinnen des SV Reitsch die Spielrunde der Saison 2017/18. Damit stehen sie zu Recht ganz oben in der Tabelle und dürfen sich als Meister der Gruppe feiern. 13 Siege aus 14 Spielen, dazu ein Unentschieden und ein sensationelles Torverhältnis von 75:7, so lautet die Bilanz der jungen Kickerinnen, die nun schon im zweiten Jahr in Folge die Meisterschaft erreicht haben. Das erfolgreiche Team (stehend von links): Trainerin Christin Stöcker, Linda Kopp, Lena Schlund, Gina Stenz, Celina Morgenstern, Milla Fiedler, Trainerin Katrin Kittel; (unten von links): Lena Hofmann, Saskia Elsner, Alina Gäßlein, Luisa Wagner, Michelle Blüchel, Antonia Lang, Jana Koller. Foto: R. Pauli