Reitscher B-Juniorinnen holen Vizetitel

Der Bayernligist SV Frensdorf hat die Hallenbezirksmeisterschaft der Frauen in Stegaurach gewonnen. Das Team aus dem Landkreis Bamberg setzte sich im Finale in Stegaurach mit 1:0 gegen die SpVgg Ebing durch. Für drei der vier Teilnehmer aus dem Spielkreis II, SV Reitsch, Spvg Eicha und FC Michelau, war in der Vorrunde Endstation. Der Schwabthaler SV belegte einen respektablen dritten Platz.

Frauen

Der SV Reitsch bekam es in der Gruppe A mit der SG Fichtelberg, dem SV Frensdorf und dem FC Michelau zu tun. Nach der 0:1-Niederlage zum Auftakt gegen die Überraschungsmannschaft des Turniers, SG Fichtelberg, legten die Reitscherinnen im zweiten Spiel gegen Michelau so richtig los. Kristin Rebhan (zwei Tore), Ramona Pauli, Sandra Neubauer und Janina-Maria Pfeiffer schossen einen 5:0-Kantersieg heraus. Ohne Pause ging es für den SV Reitsch weiter, und im entscheidenden Spiel um den Halbfinaleinzug reichte dann die Luft anscheinend nicht mehr. Nach der 0:1-Niederlage gegen Frensdorf war das Vorrunden-Aus besiegelt.

In den Halbfinalspielen setzte sich Ebing mit 3:0 gegen Fichtelberg durch, Frensdorf besiegte den Schwabthaler SV mit 2:0. Zwei Treffer von Ronja Kohmann und einer von Luisa Kolb sicherten Schwabthal den dritten Platz (3:0 gegen Fichtelberg). Das Finale zwischen Frensdorf und Ebing wurde durch ein Tor 14 Sekunden vor Schluss entschieden. Der goldene Treffer gelang der Frensdorferin Lena Amon in der 13. Minute.

Ausgezeichnet wurden Svenja Meißner (Beste Spielerin/Schwabthal), Laura Rösch (Beste Torhüterin/Fichtelberg) und Caro Eberth (Torschützenkönigin/Ebing).

B-Juniorinnen

Bei der Bezirksmeisterschaft der B-Juniorinnen, die ebenfalls in Stegaurach ausgetragen wurde, hat der SV Reitsch den Titelgewinn knapp verpasst. Sechs Mannschaften kämpften in einer Gruppe im Modus "Jeder-gegen-jeden" um den Pokal. Die Reitscherinnen belegten in der Endabrechnung mit vier Siegen und nur einer Niederlage (14:2 Tore) den zweiten Platz. Die einzige Niederlage setzte es beim 0:1 im vierten Gruppenspiel gegen den späten Bezirksmeister SG Gundelsheim (Landkreis Bamberg). Nach dem Reitscher 4:1-Erfolg gegen die DJK Don Bosco Bamberg in der fünften Partie durften die SV-Spielerinnen sogar auf den ersten Platz hoffen, doch die Gundelsheimerinnen behielten im letzten Spiel (4:0 gegen die TSG Bamberg) die Nerven und krönten sich ohne Punktverlust und Gegentor zum Bezirksmeister. red