Reitscher Arbeitssieg

Im Nachholspiel der Frauen-Bezirksoberliga gegen den Tabellenfünften Teuchatz siegten die Reitscher am Ende knapp mit 3:2 und übernehmen vorerst die Tabellenführung. SV Reitsch - DJK Teuchatz 3:2 Vor allem im ersten Durchgang gab es eine Vielzahl an Chancen, die die SV-Frauen aber allesamt liegen ließen. So vergaben Miriam Müller, Katrin Kittel und Linda Querfurth in den ersten 20 Minuten beste Gelegenheiten. Als Aleyna Karatas dann in der 25. Minute schön bedient wurde und alleine auf die Torhüterin zulief, blieb sie cool und versenkte zum 1:0. Wer nun meinte, das sei der Türöffner gewesen, sah sich getäuscht. Die Heimmannschaft agierte zu überhastet und spielte viele Fehlpässe. Derweil verpassten es auch Sandra Neubauer und Ann-Christin Adam, das Ergebnis auszubauen. Kurz vor der Halbzeit war es schließlich Katrin Kittel per Kopf, die einen perfekt getretenen Eckball über die Linie drückte.

Im zweiten Durchgang wurde Teuchatz agiler und drängte Reitsch immer wieder in deren eigene Hälfte. Und prompt belohnten sich die Gäste mit dem Anschlusstreffer. Daraufhin raffte sich die Heimmannschaft wieder auf und Linda Querfurth kam erneut zu guten Gelegenheiten, allerdings gelang ihr in diesem Spiel kein Treffer. Bei einer weiteren Aktion wurde sie jedoch im Strafraum gefoult, woraufhin Kittel den fälligen Elfmeter sicher verwandelte. Reitsch setzte fortan weniger offensive Aktionen, die Gäste aus Teuchatz dagegen versuchten noch einmal ranzukommen. Kurz vor Schluss erhielten sie trotz eines Fouls außerhalb des Sechzehners einen Strafstoß, den Elena Heidig eiskalt verwandelte.

Beim 3:2 blieb es dann. Mit diesen drei Punkten ist Reitsch nun vorerst Tabellenführer, jedoch mit einem Spiel mehr als der Zweitplatzierte Ebing. Kommende Woche gibt es dann erneut ein Spitzenspiel. Beim Verfolger und Drittplatzierten SV Wernsdorf muss die Mannschaft am Sonntag um 10.30 Uhr wieder deutlich zulegen, um die Punkte zu entführen. rp SV Reitsch: Stöcker - Kittel, Müller, Förtschbeck (77. Wich), Schneider, Eckert (60. Wachter), Adam (70. Ebert), Neubauer, Karatas (90. Schwarz), Querfurth, Pfeiffer.

DJK Teuchatz: Weiß - J. Stoecklein (70. Nüsslein), F. Stöcklein, Lämmlein, Spörlein, Bittel, Diestler, E. Heidig, Hollfelder, Lukard, S. Heidig.

Tore: 1:0 Karatas (25.), 2:0 Kittel (44.), 2:1 S. Heidig (53.), 3:1 Kittel (66./FE), 3:2 E. Heidig (89./FE) / SR: Altan Yürük.