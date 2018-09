Reiter setzen auf familiäre Atmosphäre

Der Reitverein Stöppach und Umgebung hat sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Dazu wurde die Reithalle in eine festlich-gemütliche Feierhalle umgewandelt. Viele Geburtstagsgäste - darunter viele Persönlichkeiten aus Politik und Sport - kamen, um den Verein Glückwünsche auszusprechen.

Zu Beginn der Festveranstaltung blickte die Vorsitzende, Simone Büchner, auf die Vereinsgeschichte zurück. Der Verein wurde am 19. Dezember 1988 von 28 Personen gegründet. Initiator war Dr. Friedrich Brandner, der damals schon konkrete Pläne für eine Reitanlage hatte. Als Vorsitzender wurde bei der Gründungsversammlung Cosimo Corriolu gewählt. "Damit wurde das Freizeitangebot für die Bürger in der Gemeinde erweitert", wird der damalige Bürgermeister, Karl Zeitler, in der Vereinschronik zitiert. Schnell ging es mit dem Verein bergauf. Drei Jahre nach der Gründung wurde schon das erste Turnier mit 130 Nennungen abgehalten. Es folgten weitere 25 Turniere. "Gerade die jungen Reiter kommen gerne zu uns, da bei den Turnieren die Leistungen von Reiter und Pferd in einer familiären Atmosphäre gezeigt werden können", stellte die Vorsitzende fest.

Von Verein wurde ein Grundstück zwischen Stöppach und Meschenbach gekauft und eine Wiese, die heute als Koppel und Springplatz dient, gepachtet. So konnte man 1996 mit dem Bau des Vereinsgebäudes beginnen. Kurze Zeit später stand den Mitgliedern der Veranstaltungsraum zu Verfügung. Drei Jahre später wurde dann die Reithalle gebaut. Am Bau hatte Gerd Ritter, einen wesentlichen Anteil. Er wurde durch den damaligen Vorsitzenden, Hubert Präcklein, beim Festkommers besonders geehrt. An die Reithalle wurden auch einige Pferdeboxen angebaut. Einige sind an Mitglieder vermietet und in den anderen stehen die vier vereinseigenen Pferde, darunter sind zwei Ponys. Die genießen ihren wohlverdienten Ruhestand und werden von den jüngsten des Vereins liebevoll umsorgt.

Auf der Wiese und in der Reithalle trainieren die Mitglieder regelmäßig mit ihren Pferden Springen und Dressur. Ein Höhepunkt im Vereinsleben war das zehnjährige Bestehen, das im Jahr 2008 mit Gottesdienst und einer Pferdeweihe gefeiert wurde. Für die Jugend veranstaltete der Verein lange Zeit ein Zeltlager, bei dem die Teilnehmer quasi "rund um die Uhr" mit den Pferden zusammen waren. Da Kinder und Jugendlichen immer weniger wurden, habe man das Zeltlager und Nikolausfeier eingestellt, bedauerte die Vorsitzende. Seit dem vergangenen Jahr veranstaltet der Verein aber einen Weihnachtsmarkt, der auch in diesem Jahr wieder stattfinden soll. Der Verein glänzt heute, scherzte die Vorsitzende, mit "geballter Frauenpower" im Vorstand, wo nur noch ein Mann tätig ist. Allerdings ist die Position des stellvertretenden Vorsitzenden noch vakant.

Ein Teil der Vielfalt

Landrat Michael Busch (SPD) freute sich über die Vielfalt der Vereine im Coburger Land. Dabei sei der Reitsport schon etwas besonderes. Busch lobte alle Vorstandsmitglieder, die 30 Jahre lang für die Mitglieder und Bürger gearbeitet haben: "Sie haben den Verein am Leben gehalten haben."

Hans-Heinrich Eidt von der Reitgemeinschaft Coburg-Rödental dankte dem Reitverein Stöppach für 30 Jahre intensive Pflege des Pferdesports. Er sprach den Wunsch aus, dass sich viele junge Reiter dem Verein anschließen. Entschieden widersprach Eidt dem allgemeinen Klischee, das Reitsport nur etwas für gut Betuchte sei.

Der Untersiemauer Bürgermeister Rolf Rosenbauer (CSU) freute sich über viele Mitglieder am Festkommers. Seit der Gründung habe der Verein viel geschaffen und sei "eine wahre Bereicherung für die Gemeinde". Als BLSV-Kreisvorsitzender ging Jürgen Rückert auf die vielen Funktionäre ein, die den Verein seit seinem Bestehen am Leben erhalten haben. Er wünschte sich, dass sich weiterhin Menschen finden, die sich ihre Freizeit für den Verein opfern und sich einsetzen. "Jede Funktion im Verein ist wichtig", stellte Rückert fest.

Im Anschluss an den Festkommers bat der Reitverein mit der Kirchweihtanz mit der Band "Rock Tonic". Michael Stelzner