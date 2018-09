Reiter öffnet seine Werkstatt

Seit rund 15 Jahren hat der Künstler Robert Reiter seine Werkstatt in einer ehemaligen Rattanfabrik in Untersiemau aufgeschlagen. Am Samstag eröffnet er dort seine neue Werkstattgalerie.

"Alles Europa - Orte zum Wiedererkennen" lautet das Motto der Auftaktausstellung, die bis zum 14. Oktober gezeigt wird. Auf rund 250 Quadratmetern bietet Reiter Einblicke in sein Schaffen. Dabei präsentiert er rund 150 ausgewählte Arbeiten, die vornehmlich auf seinen vielen Reisen quer durch Europa entstanden sind.

Auch Radierungen sind zu sehen

Ergänzt wird die Präsentation durch Radierungen mit ihren energischen Linien, von denen in Untersiemau rund 40 zu sehen sein werden. Sie zeigen vor allem die Umgebung Untersiemaus, wo Reiter längst heimisch geworden ist.

Auch die ICE-Brücke bei Weißenbrunn hat Reiter im Bau künstlerisch festgehalten. Als Kunstpädagoge war Robert Reiter bis 1995 an Coburger Gymnasien tätig (Alexandrinum, Ernestinum).Werke Reiters befinden sich beispielsweise in den Kunstsammlungen der Veste Coburg, in den Staatssammlungen Stuttgart und in den Kunstbeständen der Stadt Oudenaarde. red