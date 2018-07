Reiter absolvierten 15 Prüfungen

Zwei Tage lang stand der Ort unterhalb von Hohenstein gelegen ganz im Zeichen des Reitsports. Der Reitverein Untersiemau-Stöppach, der in diesem Jahr auch seinen 30. Geburtstag feiern kann, veranstaltete auf seiner herausgeputzten Reitanlage in der Grundwiesenstraße ein Reitturnier, das unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Rolf Rosenbauer stand. Diesem Aufruf sind insgesamt 112 Reiterinnen und Reiter aus ganz Oberfranken und darüber hinaus gefolgt, um sich den 15 Prüfungen mit Dressur und Springen zu stellen. Der Höhepunkt des Turniers erfolgte am Ende mit einer Springprüfung der Klasse A mit Stechen. Die Preisrichter hatten dabei keine leichte Aufgabe, denn alle Reiterinnen und Reiter zeigten eine hervorragende Leistung. Die Preise, die von heimischen Firmen gespendet wurden, übergab die Vorsitzende des Reitvereins, Simone Büchner, zusammen mit den Preisrichtern.

Erfolgreich waren: Dressurprüfung Kl. A: 1. Franziska Hofmann (RFV Maintal/Lichtenfels) mit Don Piero, 2. Otmar Kimmel (RFV Haßfurt) mit Lucifer Heart, 3. Linda Schreiner (RFV Münchberg);

Dressurprüfung Kl. A: 1. Franziska Hofmann (RFV Maintal/Lichtenfels) mit Don Piero, 2. Meliassa Fischer (RFV Meeder) mit Pirat, 3. Jona Lea Gebhardt (RV Steigerwald Markt Bibart) mit Disco Show G;

Dressur-WB (E 1, zwei bis vier Reiter): 1. Ida Emilla Hammerand (RFV Kulmbach) mit Graf Giovanni 2, 2, Berenice Franke (RFV Birkenreuth) mit Fedora, 2. Hannah Angermüller (RSG Frankenhof Sonnefeld).

Reiter-WB Schritt Trab-Galopp: 1. Vivien Schramm (RFV Kulmbach) mit Graf Giovanni, 2. Sarah Höllein (RGS Coburg-Rödental) mit Alasca E, 3. Lonie Rau (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Newgrange Prince.

Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp: 1. Elisa Murmann (RFG Mitwitz) mit Graf Giovanni, 2. Gerta Petrich (RV Untersiemau-Stöppach) mit Larrys Grey Boy. 3. Luise Golle (1. RFV Meeder) mit Rigoletto.

Reiter-WB Schritt-Trab- Galopp: 1. Lisa Baierlipp (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Monroe, 2. Jette Wagner (RG TSV Beiersdorf) mit Shorty, 3. Johanna Haas (RFV Kulmbach) mit Moreno.

Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp: 1. Marina Patzelt (RC Schloß Wernstein) mit Socke 70, 2. Alina Morgenthum (RG TSV Beiersdorf) mit Shorty, 3. Kate Pitroff (RFV Kulmbach) mit Moreno.

Pony-Führzügel-WB: 1. Paul Angermüller (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Paulchen, 2. Sophie Kreutzer (RFV Kulmbach) mit Moreno, 3. Luisa Schindler (RFV Sonnefeld) mit Nino.

Pony-Führzügel-WB: 1. Sina Paulus (RFV Kulmbach) mit Monty, 2. Julia Pistor (RFV Kulmbach) mit Moreno, 2. Greta-Marie Hopf (RFV Sonnefeld) mit Marylin.

Caprilli-Test-WB: 1. Hannah Angermüller (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Paulchen, 2. Romina Guski (RG TSV Beiersdorf) mit Schorsch, 3. Jona Lea Gebhardt (RV Steigerwald Markt Bibart) mit Disco Show G.

Springreiter-WB: 1. Platz Gerta Petrich (RV Untersiemau-Stöppach) mit Larrys Grey Boy), 2. Romina Guski (RG TSV Beiersdorf) mit Schorsch, 3. Leonie Rauh (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Newgrange Prince.

Stilspringprüfung Kl. E: 1. Katharina Schweizer (Pffrd. Kulmbach Neufang) mit Con Cherie, 2. Sophia Dötzer (RV Gut Leimershof) mit JP's Viktoria, 3. Jennifer Traut (RV Bettelhecken) mit Baccara.

Jump and Run: 1. Maxima Roppelt (RSG Frankenhof Sonnefeld) mit Casy, 2. Silia Rädlein (RV Untersiemau-Stöppach) mit Nio, 3. Katharina Schweizer (Pffrd. Kulmbach Neufang) mit Con Cherie.

Stilspringprüfung Kl. A: 1. Silia Rädlein (RV Untersiemau-Stöppach) mit Lucky, 2. Andreas Günsch (Eisfelder RV) mit Elka Spumante, Tatjna Kann (RV Gut Leimershof) mit Good Luck.

Springprüfung Kl. A mit Stechen 1. Henry Trunk (RV Bayreuth Fürsetz) mit Cheer, 2. Andreas Günsch (Eisfelder RV) mit Elka Spumante, Tatjana Kann (RV Gut Leimershof) mit Good Luck. Michael Stelzner