In der nächsten Kurseinheit der digitalen Sprechstunde im Mehrgenerationenhaus am Dienstag, 29. Oktober, geht es um das Thema "Reiseplanung im Internet". Von 10.15 bis 11.45 Uhr erhalten Senioren eine Übersicht über die Vielfalt und Möglichkeiten, die das Internet im Bereich Reiseplanung bietet und können gezielte Fragen zum Thema ansprechen. Am Dienstag, 5. November, folgt eine offene Mediensprechstunde. sek