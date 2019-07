Reisender Prediger zu Gast in Kronach

Etwa alle sechs Monate besucht der reisende Prediger Heinrich Müller zusammen mit seiner Frau Annett die Kronacher Ortsgemeinde von Jehovas Zeugen. Am kommenden Dienstag, 16. Juli, werden sie die Gemeinde im Missionswerk unterstützen, das Gespräch mit der Bevölkerung suchen und bei Bibelkursen dabei sein, die von Jehovas Zeugen im Landkreis Kronach durchgeführt werden. Heinrich Müller wird am Sonntag, 21. Juli, einen Vortrag zum Thema "Widerstehe dem Geist der Welt" halten. Jeder ist zu dem 30-minütigen Gastvortrag eingeladen, der um 10 Uhr im Königreichssaal von Jehovas Zeugen, Am Flügelbahnhof 54, gehalten wird. Der Eintritt ist frei. Es gibt keine Kollekte oder Spendensammlung. red