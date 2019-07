Reisen mit der Europa-Union

Im Programm des Kreisverbandes der Europa-Union stehen in diesem Jahr noch zwei Reisen. Von Donnerstag, 24. Oktober, bis Donnerstag, 31. Oktober, findet eine Flugreise zur Insel Rhodos mit Ausflugsprogramm, Stadtbesichtigungen und einer Schifffahrt zur Insel Symi unter der Leitung von Hannelore Bauer statt. Für diese Reise sind kurzfristig noch wenige Plätze frei geworden. Das Programm finden Interessierte auf der Homepage des Kreisverbandes unter www.europaunion-kg.de . Anmeldungen nimmt Hannelore Bauer, Tel.: 0971/ 614 62 entgegen.Wie jedes Jahr findet im Advent eine dreitägige vorweihnachtliche Busreise statt. In diesem Jahr führt die Fahrt vom Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, unter der Leitung von Sybille Balonier-Werner in den südlichen Odenwald. Besucht werden Miltenberg, Mosbach, Michelstadt und Erbach. Anmeldungen nimmt bis Samstag,

24. August, Sybille Balonier-Werner unter der Telefonnummer Tel.: 0971/620 24 entgegen. sek