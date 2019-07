Reisen in christlicher Atmosphäre

Die evangelische Kirchengemeinde Thuisbrunn hat für Busreisen noch Plätze frei. Termine sind: Bus-/Bade-/Wanderreise "Italien - Abruzzen, Marken und Umbrien" vom 28. August bis 6. September; Wellness an der polnischen Ostsee vom 26. Oktober bis 2. November; adventliches Prag vom 6. bis 8. Dezember; Erzgebirge vom 13. bis 15. Dezember; "Israel - Land der Bibel, Faszination und Gegensätze" vom 23. Februar bis 1. März; Passionsspiele in Oberammergau vom 4. bis 5. Juli sowie am 12. und 13. September 2020. Anmeldungen nehmen Pfarrer Gerhard Metzger per E-Mail (gerhard.metzger@elkb.de) und Telefon (09151/862920) sowie Pfarrer Martin Kühn ( pfarrer.martin.kuehn@web.de; 09191/ 7941433) entgegen. red