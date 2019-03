Reisen im kanadischen Westen

Kanadas Westen gehört zu jenen Regionen, in denen man einen Traumurlaub verbringen kann. Und keine Art des Reisens wird diesem Erlebnis so gerecht wie hinter dem Steuer eines Wohnmobils. Rosi und Gerd Schindelmann aus Bad Kissingen bereisten die Nationalparks von British Columbia und Alberta und berichten darüber am Dienstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Europa-Zentrum mit Lichtbildern. Gäste sind willkommen. Der Eintritt ist frei. sek