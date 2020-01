Reisen durch Ostasien

Am Mittwoch, 15. Januar, startet das Erzählcafé im Seniorenzentrum St. Elisabeth in das neue Jahr. Studienrat a. D. Peter Kolb bietet einen Reisebericht an. Der mit Bildmaterial unterlegte Vortrag behandelt das Thema "Faszinierendes Ostasien, eine Rundreise durch Vietnam und Kambodscha". Der in Münnerstadt aufgewachsene Referent besuchte das vom Bürgerkrieg heimgesuchte Land, das weltweit durch die Bootsflüchtlinge bekannt geworden war. Viele Vietnamesen waren vor den Kriegshandlungen geflohen. Damals lebten auch viele vietnamesische Flüchtlinge in Münnerstadt in der ehemaligen Klosterschule. Das Referat beginnt um 15 Uhr. Zuvor sind alle Heimbewohner und Gäste ab 14 Uhr zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Interessierte sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei. sek