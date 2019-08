Am Samstag, 24. August, starten die Michelauer Reisefreunde um Altbürgermeister Fred Köhlerschmidt zu einer Zweitagefahrt in den Nationalpark Berchtesgaden. Es gibt zwei Zusteigemöglichkeiten in Michelau: um 6 Uhr am Plärrer und um 6.10 Uhr am Michelauer Friedhof. Für auswärtige Mitreisende bestehen Parkmöglichkeiten am Anger und am Friedhof. marr