Reisefreunde lauschen Königssee-Echo

Eine Zwei-Tage-Fahrt in den Nationalpark Berchtesgaden unternehmen die Reisefreunde am Samstag und Sonntag, 24. und 25.August. Abfahrt ist um 6 Uhr am Plärrer. Das erste Ziel ist der Königssee. Bei der Schifffahrt wird der Bootsführer mit seiner Trompete das berühmte Echo vom Königssee hervorrufen. Die kleine, dem heiligen Bartholomäus gewidmete Wallfahrtskirche ist ein Juwel aus dem 17. Jahrhundert. Sehenswert ist auch das angrenzende Jagdschloss. Es besteht auch die Möglichkeit, dem Obersee mit dem spektakulären Röthbach-Wasserfall einen Besuch abzustatten. Die Übernachtung erfolgt in einem Drei-Sterne-Hotel in Bad Reichenhall. Am zweiten Tag steht das Kehlsteinhaus auf dem Programm. Von der Berggaststätte aus hat man einen herrlichen Panoramablick auf Jenner, Königssee und Watzmann. Anmeldungen nimmt Fred Köhlerschmidt, Landwehrstraße 21a, Telefon 09571/8269, entgegen. red