Reisefreunde besuchen Forchheim

Am Donnerstag, 7. Februar, fahren die Garten- und Blumenfreunde sowie die Reisefreunde mit einem Bus von Bad Staffelstein nach Forchheim. Zuerst wird in Hirschaid zu Kaffee und Kuchen getrunken, bevor es zu einem Stadtrundgang nach Forchheim geht. Auf der Heimfahrt wird in der Gastwirtschaft "Kutscher" in Uetzing eingekehrt. Abfahrt ist um 12.30 Uhr in Unterzettlitz, mit Zustiege in Bad Staffelstein um 12.45 Uhr in der Bauersgasse, der Bäckerei Mayr, dem Frankenring und um 13 Uhr an der ehemaligen Insel. red