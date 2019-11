Der Michelauer Turnverein hat auch im Jahr 2019 wieder einen Ausflug unternommen. Im Juni verbrachten etwa 40 Teilnehmer herrliche Tage im Bregenzer Wald. Ernst Schmidt hat wieder einen Film erstellt, mit dem er Erinnerungen an die vielen schönen Erlebnisse der Reise weckt. Gezeigt wird der Film am Samstag, 16. November, um 17.30 Uhr in der Angerturnhalle in Michelau. Interessierte sind eingeladen. An diesem Abend gibt es auch Infos über die nächsten Reisen. Geplant sind eine Frühjahrsreise nach Ostfriesland und eine Herbstreise nach Slowenien/Kärnten; Anmeldung und Informationen bei Bernd Schuster (Telefonnummer 09571/4068). red