Reisebüro spendet dem Verein "Hilfe für Nachbarn"

Der Verein "Hilfe für Nachbarn" durfte sich vor kurzem über eine Spende von 1000 Euro freuen. In einem Notariat in der Lossaustraße erfolgte die offizielle Spendenübergabe. Die Spende stammt vom Reisebüro "Die Reisepalette" aus Ahorn. Statt das 30-jährige Bestehen groß zu feiern, habe man sich entschlossen, lieber etwas Gutes zu tun, sagte Reisebüro-Inhaberin Sabine Berger. Sie übergab die 1000 Euro an Jürgen Müller, Vorstand von "Hilfe für Nachbarn". Müller bedankte sich: "Das ist keineswegs selbstverständlich und zeugt auch von der Verbundenheit in der Region." Auch Jana Lindner-Okrusch von der Sparkasse Coburg-Lichtenfels, Schriftführerin des Vereins, freute sich über das Geld für einen guten Zweck. red