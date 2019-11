Reisebericht über die Ewige Stadt

Im Rahmen des 50. Erzählcafés findet am Dienstag, 26. November, ein Lichtbildervortrag von Peter Naujoks über seine Reise nach Rom statt. Die Vatikanstadt ist Standort des Petersdoms und der Vatikanischen Museen, in denen verschiedene Meisterwerke in der Sixtinischen Kapelle beheimatet sind. Höhepunkt der Reise war die Generalaudienz mit Papst Benedikt auf dem Petersplatz. Ab 14.30 Uhr gibt es im Mehrgenerationenhaus Kaffee und Kuchen, der Vortrag beginnt kurz vor 15

Uhr. Der Eintritt ist frei. sek