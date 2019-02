Reisebericht anderer Art

Die Bayerische Landfrauenvereinigung des KDFB lädt Frauen am Dienstag, 12. März, zu einem Reisebericht der anderen Art ein: Bei ihrem dritten Buch "Wirklich frei" geht es Brunhilde Schierl nicht nur um einen Reisebericht über ihre Pilgerreise von Görlitz nach Aachen. Vielmehr beschreibt sie ihre Erfahrung mit Gott und das Bewusstsein von Würde. Sie ist überzeugt davon, dass das Elend der Welt in einem fehlenden Werte- und Würdebewusstsein vieler Menschen begründet ist. Menschlichkeit und Gerechtigkeit seien in jeder Gesellschaft die allgemeinen Voraussetzungen für den Frieden. Durch die Bewusstmachung der menschlichen Würde leiste man ihrer Meinung nach wichtige Friedensarbeit. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr im Jugend- und Pfarrzentrum in der Poststraße 10 in Memmelsdorf. Eine Teilnahmegebühr wird erhoben. Eine Anmeldung im KDFB-Büro unter der Rufnummer 0951/502-3661 ist unbedingt erforderlich. Anmeldeschluss ist Montag, 25. Februar. Das Seminar ist eine Kooperationsveranstaltung des KDFB Diözesanverband Bamberg und der KEB im Erzbistum Bamberg. red