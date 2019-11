Reise nach Zypern

Die evangelische Pfarrei Untersteinach bietet in den Pfingstferien vom 30. Mai bis 6. Juni eine einwöchige Studienreise nach Zypern an. Die geistliche Begleitung hat Pfarrer Wolfgang Oertel. Besucht werden unter anderem Paphos, das zum Weltkulturerbe gehört, das Troodos-Gebirge mit dem Kykko-Kloster, die Hauptstadt Nicosia, Famagusta mit der Kathedrale St. Nikolaus, die Johanniter-Burg Kolossi. Die Reise "Auf den Spuren des Apostels Paulus" wird am Dienstag, 19. November, um 19 Uhr im Kantorat Kirchplatz 4, vorgestellt. Interessierte sind eingeladen. red