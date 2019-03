Reise nach Österreich

Die österreichische Küche ist geprägt durch die Geschichte des Landes und hat dementsprechend Einflüsse von Ungarn, Italien, der Slowakei, von Tschechien, Polen und Rumänien. Diese kulinarische Vielfalt will ein Kochkurs der Volkshochschule am Mittwoch, 20. März, auf den Teller holen. Beginn ist um 18.30 Uhr in der VHS-Lehrküche. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red