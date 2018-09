Reise mit Kultur und Wanderungen

Mitglieder des Rhönklub-Zweigvereins machen vom 9. bis 15. September eine Wander- und Kulturfahrt nach Schwarzenberg im Erzgebirge. Reiseleiter ist Alfred Jeurink. Für die, die nicht an der Reise teilnehmen, steht ein kulinarischer Wandertag in Burgsinn auf dem Programm. Startmöglichkeit ist von 9.30 bis 13 Uhr. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 8.30 Uhr am Bleichrasen. Der Wanderführer wird noch festgelegt. sek