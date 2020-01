In Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk Fränkische Schweiz bieten die Pfarrer Andreas Heindl (Kronach) und Martin Kühn (Gräfenberg) die Neun-Tage-Reise "In christlicher Atmosphäre nach Schottland" an. Mit Bus und Schiff geht es vom 4. bis 12. Juni (Pfingstferien) zu unberührter Natur, grandiosen Landschaften, verwunschenen Schlössern, königlichen Städten und meisterhaften Kathedralen nach Edinburgh, St. Andrew, Dunnottar Castle, GlanCoe und Glasgow (Infos und Anmeldung per E-Mail an Andreas.Heindl@elkb.de oder unter Telefon 09261/3238). red