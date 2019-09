Reise durch die Welt

Das Generationen-Netz veranstaltet anlässlich der 10. Interkulturellen Woche am Mittwoch, 18. September, von 16.30 bis 18.30 Uhr für Mädchen und Frauen jeden Alters eine ganz besondere Tanzreise im Mehrgenerationenhaus, Von-Hessing-Straße 1. Mit Christina Scheit schnuppern die Teilnehmerinnen musikalisch in verschiedene Länder und in unterschiedliche Musikrichtungen hinein. Von moderner Popmusik geht es zu spanischem Flamenco. Die Reise endet im Orient, wo Christina Scheit auf ihrem fliegenden Teppich eine Geschichte vorliest und sich jeder an ihrer Wunderlampe etwas wünschen darf. Zwischendurch gibt es Getränke und Snacks zur Stärkung. Mitzubringen sind bequeme Kleidung, Schläppchen oder dünne Sportschuhe und falls vorhanden ein Hut und ein Tuch für die Hüfte. Anmeldungen sind möglich im Mehrgenerationenhaus, Tel.: 0971/699 33 81 zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr. sek