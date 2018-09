Reise durch die Welt der Musik

Der Musikverein Friesen lädt zum Seebühnen-Konzert am kommenden Sonntag, 16. September, auf dem ehemaligen Landesgartenschau-Gelände, ein. Die Zuhörer dürfen sich auf ein buntes musikalisches Potpourri verschiedenster Stilrichtungen freuen. An dem Tag werden die Aktiven des Musikvereins Friesen unter Leitung ihres Dirigenten Markus Schnappauf einen bunten Melodienreigen sorgfältig ausgewählter und harmonisch zusammengestellter Musikstücke darbieten, sprich eine Reise durch die wunderbare Welt der Musik in all ihren schillernden Facetten. Das Konzert dauert von 15 bis 18 Uhr. red