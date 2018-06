Reise durch die Klangvielfalt

Die Vielseitigkeit der Klarinette steht bei dem Kammerkonzert am 23. Juni um 19.30 Uhr im Festsaal des Klosters Wechterswinkel im Mittelpunkt. Was wären die Blasorchester ohne diesem Holzblasinstrument? Im Sinfonieorchester und solistisch drückt die Klarinette mit ihrem warmen Ton seit der frühen Klassik tiefe Emotionen bis hin zur heiteren Ausgelassenheit aus.Diese breit gefächerten musikalischen Möglichkeiten der Klarinette stellen Lena Beißwanger und Barbara Anton-Kügler nun in Wechterswinkel vor: liebliche Melodien, inniglich und gefühlvoll, leidenschaftlich dunkle Klänge, lebhafte Abschnitte mit Witz und Charme, aber auch prägnante Charakterstücke. Foto: Foto: Sven Ratzel