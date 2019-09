Er war ein halbes Jahr unterwegs in Peru und in den USA. Alexander Beck ist am Dienstag, 24. September, zu Gast im Erzähl-Café des Mehrgenerationenhauses in Bad Kissingen . Er zeigt Bilder von seiner Reise und erzählt, wie es ihm auf dem "Appalachian Trail" erging. Ab 14.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, der Vortrag von Alexander Beck beginnt um kurz vor 15 Uhr in der von-Hessing-Straße 1. sek