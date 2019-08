Reinigungsarbeiten im MHKW Coburg

Im Rahmen der zurzeit durchgeführten Wartungsarbeiten im Müllheizkraftwerk (MHKW) Coburg finden am 12. und 13. August sowie am 16. und 17. September Reinigungsarbeiten im Inneren der Dampfkesselanlage statt. Dabei werden Dampfrohrleitungen mehrmals mit Dampf ausgeblasen. Durch ein Ventil wird der Wasserdampf dann über einen Schalldämpfer ins Freie abgelassen. Die Dampfwolke wird für einige Zeit über dem MHKW sichtbar sein. Beim Öffnen des Ventiles kann es auch kurzzeitig zu einer höheren Lärmbelastung kommen. Der Zweckverband bittet die Anwohner um Verständnis für diese zeitlich begrenzte Maßnahme.Aufgrund der Wartungsarbeiten im Anlieferbereich des MHKW in der Zeit von Montag, 12.August, bis Freitag, 16.August, sind keine Anlieferungen, die per Hand entladen werden müssen, möglich. Betroffen davon sind alle Anlieferfahrzeuge, die nicht gekippt oder ausgepresst werden können. Darunter fallen zum Beispiel private und gewerbliche Anlieferer mit Pkw- und Kofferraummengen und Kleinanhängern. red