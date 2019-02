Reinigung zu horrenden Preisen

Die Polizeiinspektion Coburg warnt vor einem besonders überteuerten Angebot. Eine Teppichreinigung ab 5,99 Euro pro Quadratmeter oder eine Polsterreinigung zum Sparpreis wurde teuer für Kunden einer Polsterreinigungsfirma, die laut einem verteilten Flugblatt ihren Sitz im Landkreis Coburg hat.

Wie die Polizei berichtet, zahlte ein Kunde für die Reinigung von sechs Polstern von Sofa und Sessel stolze 1200 Euro an die Polsterreiniger. Eine Kundin aus dem Landkreis Ebern hätte für die Reinigung einer Bettumrandung 800 Euro zahlen sollen, wobei der Neupreis der Teppiche nicht einmal halb so hoch war.

Die Frau roch den Braten und verwies die Teppichreiniger aus ihrem Haus. Ein Betrug kann der Firma allerdings nicht vorgeworfen werden, da die Polsterreiniger mit ihren Kunden vor der Ausführung der Reinigungsarbeiten einen rechtskräftigen Vertrag schließen, in dem auch der Preis für die zu erbringende Leistung festgeschrieben ist. Meist falle es den Kunden erst im Nachhinein wie Schuppen von den Augen, dass der Preis für die erbrachte Leistung viel zu hoch sei, so die Coburger Polizei. Die Beamten raten, dass man die vertraglich zu erbringenden Leistungen im Auftrag detailliert schriftlich festhalten sollte. Außerdem sollte ein konkreter Preis für die Leistung im Angebot niedergeschrieben werden. Zu guter Letzt sollte man noch mal in Ruhe drüber nachdenken, ob der Preis in einem Verhältnis zu der zu erbringenden Leistung stehe. In vielen Fällen ließen sich die Kunden überrumpeln, zahlten die überhöhten Beträge und hätten schließlich das Nachsehen. red