Der Verein für Gartenbau und Landespflege Neuensee führt am heutigen Samstag eine Reinigung der Rauhfußkauznistkästen durch. Der Rauhfußkauz gehört zur Familie der Eulen. Er erreicht eine Größe von etwa 25 Zentimetern und hat eine Flügelspannweite vpn etwa 60 Zentimetern. Seinen Namen hat er erhalten, weil seine Füße bis zu den Krallen pelzartig befiedert sind. Wer sich dafür interessiert, wie eine Brutstätte aus der Nähe ausschaut, oder was man alles in den Nistkästen finden kann, ist eingeladen, bei der Reinigung der Nistkästen mitzuhelfen. Treffpunkt für alle Helfer ist um 13.15 Uhr im Schulhof. Teilnehmen kann selbstverständlich jeder, auch wenn er kein Vereinsmitglied ist. pstr