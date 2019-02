In einer kleinen Feierstunde am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kulmbach wurde Landwirtschaftsinspektor Reinhold Schirmer in den Ruhestand verabschiedet. "Mit einer Dienstzeit von fast 42 Jahren am gleichen Amt ist er eine Ausnahmeerscheinung in der Landwirtschaftsverwaltung. Mit ihm geht ein freundlicher, hilfsbereiter und kollegialer Mitarbeiter in den wohlverdienten Ruhestand, auf den man sich immer verlassen konnte. Mit seiner ruhigen und besonnenen Art hat er auch schwierige Situationen gut gemeistert", sagte Behördenleiter Guido Winter in seiner Laudatio und: "Er ist nie laut geworden und war bei Kollegen und bei den Landwirten gleichermaßen respektiert. Es gab in unserer gemeinsamen Zeit nie Anlass zu Kritik oder Beschwerden."

Winter lobte ausdrücklich den Teamgeist und das stets kollegiale Verhalten des scheidenden Mitarbeiters. Als Geschenk überreichte er die vor 40 Jahren in der Anwärterzeit von Schirmer verfasste Facharbeit zu "Bodenuntersuchungsergebnisse im Landkreis Kulmbach".

Der in Tannfeld geborene und dort immer lebende Reinhold Schirmer begann seinen Dienst in der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung nach der Berufsausbildung bereits 1977 am damaligen Landwirtschaftsamt in Kulmbach als Assistentenanwärter. Er war zunächst in der Pflanzenbauberatung eingesetzt und wechselte später in das Sachgebiet Förderung. Hier war er als kompetenter Ansprechpartner für flächenbezogene Förderungen von den Praktikern anerkannt und geschätzt.

Der 64-Jährige führte auch die phytosanitären Kontrollen im Dienstgebiet durch. Seine Nachfolge hat Landwirtschaftsinspektorin Doris Moosleitner übernommen. red